Son Dakika: Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'da olacak

Son dakika: Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'in transferi için kulübü ve futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli kalecinin İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'i resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat ekibi ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını ve deneyimli eldivenin İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.