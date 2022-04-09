Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde kazanan Uğur Dündar oldu. Başkan Vefa Küçük, Nail Kır, Sait Yılmaz ve Uğur Dündar ile yarışa girdi. Seçimi Uğur Dündar kazandı.

13. SANDIKTA NETLEŞTİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde toplam 14 sandık kurulurken, seçimde 3094 kişi oy kullandı. 13. sandıkta Uğur Dündar'ın kazandığı netleşti.

"KÜSKÜNLÜKLERİ SONA ERDİRECEĞİZ"

Uğur Dündar kazandığı seçimin ardından, "Kazanan Fenerbahçe oldu. Kulübümüzdeki küskünlükleri sonlandırmaya çalışacağız. Güçlü uyarılarla Fenerbahçemize destek olacağız" dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

Uğur Dündar seçimi kazandıktan sonra kürsüye çıkıp, "Fenerbahçe'de derinleşen fay hattını bitirmeye geldik. Çocukluk hayalim gerçekleşti. Gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman açık tutacağım kapımdan bütün üyelerimiz rahatlıkla girebilir. Ben kimsenin adamı olmayacağım ve Fenerbahçe'nin adamı olacağım şeklinde başkan Ali Koç ile düşüncelerimi paylaştım. Yaşasın Türkiye, yaşasın Fenerbahçe" açıklamasında bulundu.

Seçim sonuçları: