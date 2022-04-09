Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu
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Son dakika: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimlerini kazanan Uğur Dündar oldu. Seçimi kaybeden Vefa Küçük'ün 8 yıllık başkanlığı resmen son buldu, Uğur Dündar dönemi başladı.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde kazanan Uğur Dündar oldu. Başkan Vefa Küçük, Nail Kır, Sait Yılmaz ve Uğur Dündar ile yarışa girdi. Seçimi Uğur Dündar kazandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde toplam 14 sandık kurulurken, seçimde 3094 kişi oy kullandı. 13. sandıkta Uğur Dündar'ın kazandığı netleşti.
Uğur Dündar kazandığı seçimin ardından, "Kazanan Fenerbahçe oldu. Kulübümüzdeki küskünlükleri sonlandırmaya çalışacağız. Güçlü uyarılarla Fenerbahçemize destek olacağız" dedi.
Uğur Dündar seçimi kazandıktan sonra kürsüye çıkıp, "Fenerbahçe'de derinleşen fay hattını bitirmeye geldik. Çocukluk hayalim gerçekleşti. Gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman açık tutacağım kapımdan bütün üyelerimiz rahatlıkla girebilir. Ben kimsenin adamı olmayacağım ve Fenerbahçe'nin adamı olacağım şeklinde başkan Ali Koç ile düşüncelerimi paylaştım. Yaşasın Türkiye, yaşasın Fenerbahçe" açıklamasında bulundu.
Seçim sonuçları:
- Uğur Dündar: 824 oy
- Vefa Küçük: 799 oy
- Nail Kır: 122 oy
- Sait Yılmaz: 117 oy