Son Dakika: Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti

Son dakika: Avrupa Ligi B Grubu'nu Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SEVILLA OLDU

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elemiş ve çeyrek finale yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler şöyle:

Manchester United - Real Betis

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Roma - Real Sociedad

Juventus - Freiburg

Sporting - Arsenal

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

AVRUPA'DAKİ EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ

Avrupa kupalarında son 10 maçında 7 galibiyet 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, böylece kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Avrupa kupalarında grup aşamasını ilk kez yenilgisiz geçen Kanarya, kalesinde gördüğü 35 şutla da bu alanda rakiplerine en az fırsat veren takım oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçlarını 9 Mart 2023 ve16 Mart 2023 tarihlerinde oynayacak. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibiyle ilk karşılaşmada deplasmanda, rövanşta ise Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.