Son Dakika: Arda Güler resmen Real Madrid'de! Fenerbahçe'den beklenen KAP bildirimi geldi

Son dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç yıldız, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Madrid'e gitti.

Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Arda Güler için Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, genç yıldızın transferi için eflatun-beyazlılarla görüşmelere başlandığını duyurdu.

İMZA TÖRENİ YARIN

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bugün saat 15.00'te Madrid'e uçtu. Genç yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve cuma saat 13.00'te düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.

30 MİLYON EUROLUK REKOR TRANSFER

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.