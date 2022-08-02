Son Dakika: Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak renklerine bağladı

Fenerbahçe'de uzun zamandır süren sol bek hasreti sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

15 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı sol bek geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile çıktığı 30 resmi maçta 6 gol, 9 asistle 15 gole direkt katkı verdi.

"FENERBAHÇE'NİN BENİMLE İLGİLENDİĞİNİ DUYDUĞUMDA ÇOK ETKİLENDİM"

Fenerbahçe'ye transferi sonrası FB TV'ye açıklamalarda bulunan Alioski, "Bu ana eriştim, sabırsızlıkla bu anı bekledim. Hislerimi anlatamam, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Çok keyifli hissediyorum. Heyecanla başlayacağım zamanı bekliyorum. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda, gerçekten çok etkilendim. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacaktım çünkü. Burası için odaklandım ve bu anı bekledim. Taraftarlar o kadar güzel mesaj attı ki, kendimi evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.