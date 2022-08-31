Son Dakika | Dersimspor, Fırat Üniversitesinden 3 futbolcuyu transfer etti Spor Haberleri Son dakika haberler: Elazığlı teknik sorumlu Bülent Güllü, Dersimspor'un başına geçtikten sonra eski öğrencilerini yeni takımına transfer ediyor. Elazığlı teknik sorumlu Bülent Güllü, Dersimspor'un başına geçtikten sonra eski öğrencilerini yeni takımına transfer ediyor. Geçtiğimiz sezon Fırat Üniversitesi GSK ile TFF 3. Ligin kapısından dönen teknik sorumlu Bülent Güllü, yeni sezon için anlaşmaya vardığı Dersimspor'a eski oyuncularını kazandırıyor. Yeni sezonda BAL 2. Grupta şampiyonluk hedefleyen Tunceli ekibinin başına geçen Güllü, Fırat Üniversitesinden eski öğrencilerini yeni takımına kazandırıyor. Geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen Şahhan Bora İlgen ile Kadir Topal'ın ardından mavi-beyazlı ekip Fırat Üniversitesinden tecrübeli kaleci Gökhan Zirekli'yi de renklerine bağladı. Kadro yapısında büyük değişiklikler yapan Dersimspor, Elazığlı futbolcu Mehmet Bozcan'ı da kadrosuna katmıştı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fırat Üniversitesi Güllü Fırat Spor Haberler Son Dakika

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