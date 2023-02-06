Son Dakika: 7.4'lük deprem nedeniyle Türkiye'deki tüm spor organizasyonları durduruldu

Son dakika: Türkiye'yi vuran 7.4'lük deprem nedeniyle ülkedeki tüm spor organizasyonları durduruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'de spor organizasyonlarının gerçekleştirilmeyeceğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem, 10 ilimizde şiddetli yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Bu gelişme üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

SPOR ORGANİZASYONLARI İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR DURDURULDU

Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

DEPREM 10 İLİ VURDU

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.