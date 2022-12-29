Son Dakika: Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika: Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.

TÜM VÜCUDUNA YAYILDI

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...