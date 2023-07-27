Son Dakika: Beşiktaş-Tirana maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı ağırlıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak.
RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA
Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Schlager yönetecek. Rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
GHEZZAL VE CENK YOK
Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.
İlk 11'ler;
Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
Tirana; Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.