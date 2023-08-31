Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı
Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Beşiktaş, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Bu maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, gruplara kaldı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kalmayı başardı.
Seyircisi önünde mücadeleye tempolu başlayan Beşiktaş, gol yollarında etkilki olamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar, yıldız golcüsü Aboubakar'ın kaydettiği şahane golle maçta 1-0 öne geçti.
Aboubakar, gol sevincini ilk maç sonrası röportajında "Afrikalı futbolcu" sayısına vurgu yapan Mircea Lucescu'nun önünde kutlayarak tepki gösterdi ve sarı kart gördü.