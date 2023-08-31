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Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Beşiktaş, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Bu maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, gruplara kaldı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kalmayı başardı.

Seyircisi önünde mücadeleye tempolu başlayan Beşiktaş, gol yollarında etkilki olamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Karşılaşmanın ikinci yarısına da fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar, yıldız golcüsü Aboubakar'ın kaydettiği şahane golle maçta 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Aboubakar, gol sevincini ilk maç sonrası röportajında "Afrikalı futbolcu" sayısına vurgu yapan Mircea Lucescu'nun önünde kutlayarak tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Dinamo Kiev Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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