Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk transferi! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı

Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, sezon başında kiraladıkları Masuaku'nun bonservisini West Ham United'dan satın aldı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.