Son Dakika: Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. Kara Kartal'ın bu galibiyetiyle zirve yarışı iyice kızıştı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Kara Kartal, maçı 2-0'lık skorla kazandı.

MAÇ HIZLI BAŞLADI

Siyah-Beyazlılar maça çok etkili başladı. Beşiktaş'ta Redmond, 2. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçirdi. 42'nci dakikada bu kez sahneye Salih Uçan çıktı. Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

ABOUBAKAR OYUNA GİRDİ

Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar, 70'te oyuna alındı. Üçüncü kez Beşiktaş'a transfer olan Kamerunlu golcü, Cenk Tosun'un yerine girdi. Şans bulamayan Dele Alli de aynı dakikada Muleka'nın yerine oyuna alındı. 90+5'te Rosier kırmızı kart gördü. Beşiktaş maçı 2-0'lık skorla kazandı.

KARTAL İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilki başardı. Son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Siyah-Beyazlılar, ilk kez üst üste 4 maç kazandı.