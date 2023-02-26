Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig'deki erteleme maçında golsüz berabere kaldı

Son dakika: Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bol pozisyonun olduğu ve son dakikalarda Cenk Tosun'un penaltı kaçırdığı mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında ertelenen maçta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Taraftarların tribünleri doldurduğu karşılaşmada ülkemizde meydana gelen deprem faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada stattan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çaldı.

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması aynı gün İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe çekilmişti. 6 Şubat günü ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu karşılaşmanın günü 26 Şubat Pazar oldu.

CENK PENALTI KAÇIRDI

Bol pozisyonun olduğu mücadelede savunma arkasına hareketlenen Cenk, kaleci Ataberk'in müdahalesi ile yerde kalınca penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Cenk Tosun, penaltıyı kaçırdı.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETE HASRET KALDI

2 maçtır galip gelemeyen Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 39 puanla 4. sırada yer alan Şenol Güneş'in takımı, 24 puanla 13. basamakta bulunan Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a karşı 1 puan almakla yetindi.

GHEZZAL ISINIRKEN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde Rachid Ghezzal şoku yaşandı. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan Cezayirli kanat oyuncusu, ısınma sırasında adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı. Yıldız oyuncunun yerine Dele Alli 11'de görev yaptı.