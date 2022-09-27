Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışma yaratan karar! Sarı-lacivertli taraftarlar stada alınmayacak

Son dakika: Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklandı. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar ise Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak. Karara Fenerbahçeliler büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Şaka gibi" yorumları yapıldı.