Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışma yaratan karar! Sarı-lacivertli taraftarlar stada alınmayacak

Spor Haberleri

Son dakika: Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklandı. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar ise Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak. Karara Fenerbahçeliler büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Şaka gibi" yorumları yapıldı.

2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir karar alındı. Sarı-lacivertli taraftarların dev derbide bulunamayacağı ifade edildi.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe taraftarının stada alınmayacağı açıklandı. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Son Dakika: Beşiktaş derbisi öncesi seyirci kararı! Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe taraftarı, Pazar günü oynanacak derbide Vodafone Park'a alınmayacak olmalarına sosyal medyada tepki gösterdi. "Şaka gibi." ve "Yazık" ifadelerinin kullanıldığı yorumların fazlalığı dikkat çekti.

Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışma yaratan karar! Sarı-lacivertli taraftarlar stada alınmayacak

Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışma yaratan karar! Sarı-lacivertli taraftarlar stada alınmayacak

Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışma yaratan karar! Sarı-lacivertli taraftarlar stada alınmayacak

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mustafa özkan:

devlet olarak güvenliği sağlayamıyorsanız devlet olmanın bi anlamı yok

Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title