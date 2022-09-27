Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışma yaratan karar! Sarı-lacivertli taraftarlar stada alınmayacak
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Son dakika: Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklandı. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar ise Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak. Karara Fenerbahçeliler büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Şaka gibi" yorumları yapıldı.
2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir karar alındı. Sarı-lacivertli taraftarların dev derbide bulunamayacağı ifade edildi.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe taraftarının stada alınmayacağı açıklandı. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Fenerbahçe taraftarı, Pazar günü oynanacak derbide Vodafone Park'a alınmayacak olmalarına sosyal medyada tepki gösterdi. "Şaka gibi." ve "Yazık" ifadelerinin kullanıldığı yorumların fazlalığı dikkat çekti.