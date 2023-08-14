Son dakika: Beşiktaş, Alex Oxlade Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ve her sezon için 2.5 milyon euro garanti ücret ödenecek.

Transer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

HER SEZON 2.5 MİLYON EURO ALACAK

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ve her sezon için 2.5 milyon euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Beşiktaş ayrıca Chamberlain'in sözleşmesinde aldığı süreye göre maç başı ücretin yer aldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. "