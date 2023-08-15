Son Dakika: Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija'yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı
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Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija'yı konuk etti. Mücadelede 1-0'lık skorla kazanan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalmayı başardı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija'yı konuk etti. Mücadeleyi İcardi'nin golüyle kazana sarı-kırmızılılar tur atladı.
Galatasaray'ın golcüsü Icardi, 24'üncü dakikada önüne düşen topa dönüp vurarak şahane bir gol attı ve maç bu golle sonuçlandı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Zaha ile Bakambu, Kerem ve Mertens'in yerine ikinci yarıda dahil oldu. Fildişili oyuncu oyuna hareket getirirken Galatasaray hücumda sol kanadı daha fazla kullanmaya başladı.
65'inci dakikada Lucas Torreira kırmızı kart gördü Galatasaray 10 kişi kaldı. Rakibinin arkadan bileğine basan Torreira, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.