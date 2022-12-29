Son Dakika: Aslan liderliği bırakmadı! Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup edip liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada yaşanan olaylar haftaya damga vurdu.
15. haftayı lider kapatan Galatasaray, 16. haftayı da aynı konumda tamamladı. Aslan, Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada iptal edilen gol ve kötü zemin maçın önüne geçti.
Maçta ilk gol Dries Mertens'in ayağından geldi. Galatasaray, Mertens'in 27'de kaydettiği golle Sivas deplasmanında 1-0 öne geçti.
Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti.Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi.
Pozisyonda Nelsson'a faul yapıldığı ve ofsayt olduğuna dair yorumlar yazıldı. Pek çok Galatasaraylı taraftar da bu golün geçerli olduğunu ifade etti. Yayıncı kuruluş, golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.
Sivasspor'da 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sahneye çıktı. 55-80 arası baskılı oynayan Sivas, meyvesini aldı. Ancak beraberlik sonrasında oyunun kontrolü Galatasaray'a geçti. Öte yandan Erdoğan, 90+7'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Galatasaray, 90+5'te Barış Alper'in attığı golle Sivasspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.