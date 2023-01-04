Son Dakika: Aslan, Kadıköy'e lider gidiyor! Galatasaray, Ankaragücü'ne şans tanımadı

Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçta Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Fenerbahçe'yi zirveden indiren sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak derbiye lider gidiyor.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'yi zirveden indirdi.

GALATASARAY GERİDEN GELDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Ankaragücü, 7. dakikada Taylan Antalyalı ile öne geçti. Bu gole sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ile cevap verdi. 30. dakikada sahneye çıkan Bafetimbi Gomis ise Galatasaray'ı öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

DERBİ ÖNCESİ LİDER GALATASARAY

Bu sonuçla Galatasaray, maç fazlasıyla lider Fenerbahçe'yi zirveden indirdi. Puanını 36'ya çıkaran Aslan, 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine lider gidiyor.