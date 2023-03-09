Son Dakika: Amedspor maçında çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Son dakika: PFDK, Bursaspor'a çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle toplam 9 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, Amed Sportif maçındaki olayların ardından Bursa spor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, Bursa spor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı. Bursa spor'a 9 maçın yanı sıra toplamda 326 Bin TL de para cezası verdi.

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Bursa spor'un Amed spor'u 2-1 mağlup ettiği maç Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı. Maçın ardından soyunma odasında da şiddetli gerilim yaşandı. Amed spor, "Görevlilerin saldırısına uğradık" paylaşımı yaptı.

MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE BAŞLADI

Bursa spor ile Amed spor karşılaşmasındaki olayların fitili maç öncesindeki gece ateşlendi. Bursa spor taraftarları Amed spor takımının kaldığı otelin önüne gidip havai fişek patlattı, "Ne mutlu Türküm diye" şeklinde tezahürat yaptı.

"GÖRSELLER KABUL EDİLEMEZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadesini kullandı.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ'nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."