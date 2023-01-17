Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, maçı 2-1'lik skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Süper Lig'in de lideri olan Galatasaray, üst üste 11'inci maçından galip ayrıldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu eşleşmesinde Alanyaspor'la kozlarını paylaştı. Aslan, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve son 8'e kalmayı başardı.
Galatasaray, 16. dakikada Nelsson'la perdeyi açtı. 38'de Dries Mertens çok şık bir golle skoru 2-0'a getirdi. Aslan, 2-0'lık skordan sonra oyunun kontrolünü aldı. Alanyaspor, 67'de Cavaliero'nun golüyle umutlandı. Ancak bu gol yeterli olmadı.
Alanyaspor maçın ilk 12 dakikasında 4 net fırsat yakaladı. Akdeniz ekibi bu pozisyonları değerlendiremeyince Galatasaray cezayı kesti.
Galatasaray'da kupa karşılaşmasında süre bulamayan oyunculara fırsat verildi. Galatasaray; Okan, Dubois, Emre Taşdemir, Nelsson, Emin Bayram, Midtsjo, Berkan, Rashica, Mertens, Yunus, Gomis'li ilk 11'le sahaya çıktı.