Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu
Oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 10. haftasında Kudrivka'yı 4-0 yenerek liderliğe oturdu.
Ukrayna Premier Ligi'nin 10. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Kudrivka karşı karşıya geldi. Arena Lviv Stadyumu'nda oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 4-0 kazandı.
SHAKHTAR FARKA KOŞTI
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikada Kaua Elias, 32. dakikada Oleh Oçeretko ve 86. dakikada Anton Hlushchenko kaydetti.
3 MAÇTIR KAZANAMIYORDU
Ligde ve Avrupa'da toplamda 3 maçtır galip gelemeyen Shakhtar Donetsk üzerindeki ölü toprağı atarak 3 puana ulaştı. Arda Turan'ın ekibi, 21 puana yükselerek yeniden liderliğe oturdu. Kudrivka, 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, ikinci sıradaki Dinamo Kiev ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kudrivka, evinde Obolon-Brovar'ı ağırlayacak.