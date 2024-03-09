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Biri onu durdursun! Jorge Jesus, dünya rekorunu egale etti

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'daki takımı Al Hilal ile son 27 maçını kazanarak futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisine ortak oldu. Al Hilal, son olarak Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 27 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu egale etti. Jesus'un takımı, eğer Salı günü Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al Ittihad maçını kazanırsa üst üste 28 resmi maç kazanan ilk takım olacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, yeni takımında 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

DÜNYA REKORUNA SON 1 ADIM

The New Saints'in 27 maçlık rekoruna ortak olan Al-Hilal, bir maç daha kazanması halinde üst üste en çok maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi olacak.

44 YILLIK REKOR 2017'DE KIRILDI

Dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım 2017'ye kadar Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekorunu 2017'de kırıldı.

28. MAÇA TEK ADIM KALDI

Salı günü Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad'i yenerlerse üst üste 28 resmi maç kazanan ilk takım olacaklar.

İşte en uzun galibiyet serisine sahip olan takımlar;

  • Al-Hilal - 27 maç
  • The New Saints - 27 maç
  • Ajax - 26 maç (1972)
  • Ajax - 25 maç (1995)
  • Coritiba - 24 maç
  • Bayern Münih - 23 maç
  • Real Madrid - 22 maç
  • Manchester City - 21 maç
Kaynak: Haberler.com / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Al Hilal Spor Dünya Haberler

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