Somaspor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Somaspor, evinde Çankaya FK'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Çankaya FK, maçta 17. dakikada öne geçti ve Somaspor'un kendi kalesine attığı golle farkı artırdı. Somaspor'un 82. dakikada bulduğu gol umut verse de, maçın sonunda Çankaya FK'nın 90+6'ncı dakikada attığı golle Somaspor turnuvaya veda etti.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında evinde Çankaya FK ile karşı karşıya gelen 2'nci Lig temsilcisi Somaspor rakibine 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Konuk Çankaya FK, 17'nci dakikada Berke Bıyık'ın golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Somasporlu Ömer Pektaş topu kendi ağlarına gönderdi, Çankaya FK ikinci golü buldu: 0-2. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede Somaspor 82'nci dakikada Engincan'ın golüyle umutlandı: 1-2. Maçta son sözü 90+6'ncı dakikada Çankaya FK'dan Selim söyledi. Tek eleme usulüne göre oynanan maçta Somaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Çankaya FK, kupada tur atlayan takım oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor