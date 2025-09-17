Somaspor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında evinde Çankaya FK ile karşı karşıya gelen 2'nci Lig temsilcisi Somaspor rakibine 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Konuk Çankaya FK, 17'nci dakikada Berke Bıyık'ın golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Somasporlu Ömer Pektaş topu kendi ağlarına gönderdi, Çankaya FK ikinci golü buldu: 0-2. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede Somaspor 82'nci dakikada Engincan'ın golüyle umutlandı: 1-2. Maçta son sözü 90+6'ncı dakikada Çankaya FK'dan Selim söyledi. Tek eleme usulüne göre oynanan maçta Somaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Çankaya FK, kupada tur atlayan takım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor