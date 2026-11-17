Somaspor, yarın deplasmanda 14 puanlı Isparta 32 Spor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilen Somaspor, yarın saat 13.00'te deplasmanda İsbaş Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. 11 maçta 11 puanla 14'üncü sırada bulunan Somaspor, 14 puanla 10'uncu sıradaki rakibine konuk olacak.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'la oynadığı maçı 2-1 kaybeden Somaspor yarın deplasmanda İsbaş Isparta 32 Spor ile kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Hatem Yarar'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Somaspor 11 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Isparta 32 Spor 14 puanla 10'uncu basamakta bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı