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Somaspor ve Bucaspor 1928 Zorlu Maçta Karşılaşıyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor ile Bucaspor 1928, sezonun ilk iki haftasında aldıkları 4'er puanla yarın Soma'da karşı karşıya gelecek. Her iki takım da üst sıraları hedefliyor. Aynı zamanda Bucaspor'un 17 yaşındaki forveti Arda Usluoğlu Süper Lig'e transfer oldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 2 haftasını 4'er puanla kapatan iki Ege ekibi Somaspor ve Bucaspor 1928 yarın Soma'da karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'de başlayacak maçta Taner Tuncer görev alacak.

Ev sahibi Somaspor'un teknik direktörü Erman Güraçar, zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "İki takımın da bu sezon hedefi üst sıralar olacak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Bucaspor 1928'in tecrübeli çalıştırıcısı Uğur Balcıoğlu, Soma'ya 3 puan için gittiklerini belirterek, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay deplasman maçı olmayacak ancak kazanacağımazyürekten inanıyoruz" dedi.

ARDA USLUOĞLU SÜPER LİG'E GİTTİ

Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki forvet Arda Usluoğlu, Süper Lig'e transfer oldu. Daha önce adı Galatasaray'la da anılan genç oyuncu Alanyaspor'a imza attı. Uzun süredir Arda'nın peşinde olan, temmuz ayında da genç oyuncu için Buca yönetimiyle pazarlık masasına oturan Alanyaspor, bonservisini aldığı Arda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda ilk profesyonel maçlarına çıkan Arda, geçen sezon ise istikrarlı bir şekilde sarı-lacivertli formayı giydi. Geçen sene 26 maçta oynayan Arda 4 gol attı. Bu sezon da Bucaspor 1928'le ilk 3 maça çıkan oyuncu 126 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bucaspor Soma

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