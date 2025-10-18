Somaspor, Mersin İdmanyurdu Deplasmanında
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci sırada yer alan Somaspor, 9'uncu hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk oluyor. Somaspor'da Ferit Gündüz sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta 1461 Trabzon'a evinde 3-0 kaybeden 4 puana sahip 15'inci Somaspor yarın 9'uncu hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak. Mersin Stadı'nda Enver Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Ferit Gündüz Mersin deplasmanında forma giyemeyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor