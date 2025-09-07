Haberler

Somaspor, Mardin 1969 Spor'a 4-0 Mağlup Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde Mardin 1969 Spor'a 4-0 yenilerek 3 maç sonunda sadece 1 puanda kaldı. Mardin, bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçında 90. dakikalarda yediği gollerle 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Somaspor, evinde konuk ettiği Mardin 1969 Spor'a 4-0 mağlup olarak taraftarını üzdü.

Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mardin 1969 Spor, 8'inci dakikada Mustafa Şengül'ün golüyle öne geçti. 11'inci dakikada Mücahit Can farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı misafir takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 49'uncu dakikasında Özgür Sert'in golü ile karşılaşmayı 3-0'a Mardin 1969 Spor'un 4. ve son golünü 77'nci dakikada Ahmet Ülük kaydetti. Karşılaşma misafir takım Mardin 1969 Spor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Somaspor 3 maç sonunda 1 puanda kalırken, Mardin 1969 Spor, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
