Somaspor Lige Kötü Başladı: Evinde 2-1 Mağlup

Manisa'nın 2. ligdeki tek temsilcisi Somaspor ilk hafta maçında kendi evinde ağırladığı Güzide Gebze Spor Kulübüne 90'ıncı dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun ilk haftasında Soma Atatürk Stadında Burak Kamalak, Mehmet Özgür İşbilen ve Merdani Mert Çölgeçen hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada 41. dakikada Tolunay Yurtseven'in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Gebzespor'a 55. dakikada Hüseyin Atakan Üner'in golüyle karşılık vererek karşılaşmayı 1-1'e getiren Somaspor, 90. dakikada Mustafa Pektemek'in golüne engel olamadı. Somaspor karşılaşmadan kendi evinde 2-1 mağlup ayrılarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Somaspor ligin ikinci haftasında 30 Ağustos Cumartesi Günü saat 17.00'da deplasmanda Fethiyespor'un konuğu olacak. - MANİSA