Somaspor Lige Kötü Başladı: Evinde 2-1 Mağlup
Manisa'nın 2. ligdeki temsilcisi Somaspor, Güzide Gebze Spor Kulübü'ne kendi evinde 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Somaspor, gelecek hafta Fethiyespor ile karşılaşacak.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun ilk haftasında Soma Atatürk Stadında Burak Kamalak, Mehmet Özgür İşbilen ve Merdani Mert Çölgeçen hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada 41. dakikada Tolunay Yurtseven'in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Gebzespor'a 55. dakikada Hüseyin Atakan Üner'in golüyle karşılık vererek karşılaşmayı 1-1'e getiren Somaspor, 90. dakikada Mustafa Pektemek'in golüne engel olamadı. Somaspor karşılaşmadan kendi evinde 2-1 mağlup ayrılarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Somaspor ligin ikinci haftasında 30 Ağustos Cumartesi Günü saat 17.00'da deplasmanda Fethiyespor'un konuğu olacak. - MANİSA