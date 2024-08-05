Somaspor, kaleci Onur Tekin'i transfer etti
TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan ayrılan kaleci Onur Tekin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer törenine katılan yönetim kurulu üyesi Fatih Kaya, Onur Tekin'in kariyerinde Çorum FK, Isparta 32 Spor ve Vanspor formalarını da giydiğini belirtti.
SOMA,
TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor, transferde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan ayrılan kaleci Onur Tekin'le sözleşme imzaladı. Yönetim kurulundan Fatih Kaya'nın katıldığı törenle 2 yıllığına Somalı olan Fatih, kariyerinde Çorum FK, Isparta 32 Spor ve Vanspor formalarını da giydi.