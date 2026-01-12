Somaspor'dan ikinci devreye müthiş başlangıç

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve düşme hattında bulunan Somaspor, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı lig yedincisi Güzide Gebzespor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa temsilcisi Somaspor, ilk yarının sona ermesinin ardından teknik direktör değişikliğine giderek Cafer Elek ile anlaşmıştı. İkinci devrenin ilk maçına yeni teknik direktörü Cafer Elek yönetiminde çıkan Somaspor, devre arasında Hakan Barış, Namık Barış Çelik, Emre Sağlık, kaleci Hüseyin Altıntaş ve Yusuf Avcılar'ı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirdi.

Ligin ilk yarısında sahasında Güzide Gebzespor'a 90'ıncı dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Somaspor, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda rakibini 1-0 yenerek hem rövanşı aldı hem de 3 puanla moral buldu.

Aldığı galibiyete rağmen düşme hattından çıkamayan Somaspor, ligin 19'uncu haftasında kendisinden 3 puan fazla bulunan 14'üncü sıradaki Fethiyespor'u sahasında konuk edecek. Mutlak 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde kalma umutlarını daha da artırmayı hedefliyor. - MANİSA