Haberler

Somaspor, Fethiyespor hazırlıklarını tamamladı

Somaspor, Fethiyespor hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somaspor, 17 Ocak Cumartesi günü evinde Fethiyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İkinci devreye 3 puanla başlayan Somaspor, kritik karşılaşma için galibiyet peşinde.

Manisa'nın Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Somaspor, 17 Ocak Cumartesi günü kendi evinde karşılaşacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.

İkinci devreye Güzide Gebzespor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanla başlayan Somaspor, Teknik Direktör Cafer Elek yönetimindeki ikinci karşılaşması olan Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 19. hafta karşılaşması öncesinde Somaspor 12 puanla 16'ncı sırada, Fethiyespor ise 15 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Her iki takım içinde son derece önemli olan karşılaşmadan her iki takımda galibiyetle ayrılmak için var güçleriyle mücadele edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor