Somaspor, Fethiyespor ile 1-1 Berabere Kaldı
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Somaspor, deplasmanda Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. 1-0 öne geçen Somaspor, son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşan Somaspor, 1-0 önde olduğu mücadeleden 90+1. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Somaspor ligin ilk maçında da 90. dakikada yediği golle kendi evinde Gebzespor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan ve Ahmet Resuloğlu, Berkay Salman ve Ali Gün hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Somaspor, 83. dakikada Okan Karaman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fethiyespor ise 90+1. dakikada Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı. Somaspor bu sonuçla ligdeki ilk puanını alırken oynadığı her iki karşılaşmanın son dakikalarında yediği goller dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
