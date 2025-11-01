Somaspor, Deplasmanda Adanaspor ile Karşılaşacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-1 yenilen Somaspor yarın deplasmanda puanı bulunmayan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Talha Öztürk görev yapacak. Somaspor bu maç öncesi 4 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor