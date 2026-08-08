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Somaspor, Serkan Yola ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı

Somaspor, Serkan Yola ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı
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TFF Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, Bornova Futbol Kulübü'nde forma giyen sol bek Serkan Yola ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin kadroyu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, oyuncuya başarılar dilendi.

TFF Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Manisa temsilcisi, Bornova Futbol Kulübü'nde forma giyen sol bek Serkan Yola ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Somaspor, savunmanın sol kanadına takviye yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Bornova Futbol Kulübü oyuncusu Serkan Yola'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bornova Futbol Kulübü'nden sol bek Serkan Yola ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Serkan Yola'ya şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Somaspor'un yeni transferi Serkan Yola'nın, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayla mücadele edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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