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Somaspor, Zeki Mert Saki'yi Kadrosuna Kattı

Somaspor, Zeki Mert Saki'yi Kadrosuna Kattı
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Nesine 2. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Somaspor, Isparta 32 Spor'dan forvet Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya başarılar dilenirken, hücum hattının bu transferle güçlendirildiği belirtildi.

Nesine 2. Lig'de 6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Somaspor, Isparta 32 Spor'dan forvet oyuncusu Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, hücum hattına Zeki Mert Saki takviyesi yaptı. Somaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor Kulübümüz, Isparta 32 Spor Kulübü'nden forvet Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Zeki Mert Saki'ye şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, Zeki Mert Saki transferiyle forvet hattını güçlendirmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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