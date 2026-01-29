Somaspor evinde ilk kez güldü

Haberler

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ederek hem iç sahada ilk galibiyetini elde etti hem de düşme hattından uzaklaşma umudu yakaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci hafta maçında sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 yenen Somaspor hem kurtuluş yolunda ümitlendi hem de bu sezon iç sahada ilk galibiyetini almayı başardı. Yapımı tamamlanan yeni evi Nazım Yavuz Stadı'nda maçlarını oynamaya başlayan siyah-beyazlılar bu sezon Atatürk Stadı da dahil olmak üzere bu maça kadar oynadığı 9 maçta 1 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı. Evinde sadece Isparta 32 Spor'la berabere kalan Manisa temsilcisi diğer maçlarında hüsran yaşadı. Ankara Demirspor galibiyetiyle taraftarına ilk defa sevinç yaşatan Somaspor 15 puana yükselerek düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldı. Somaspor hafta sonunda yine sahasında Muşspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
