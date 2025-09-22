Somaspor, 2. Lig'de Kötü Başlangıç Yaptı
Somaspor, Nesine 2. Lig 5. hafta mücadelesinde Muşspor'a 4-0 kaybederek ligde 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da elenerek taraftarlarını üzdü.
Manisa'nın profesyonel liglerde mücadele veren 2 takımından biri olan Somaspor Nesine 2. Lig 5. hafta mücadelesinde Muşspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yapan Somaspor taraftarlarını üzdü.
Manisa'nın profesyonel liglerdeki iki temsilcisinden biri olan Somaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta ilk 5 hafta sonunda galibiyet alamayan 4 takımdan biri oldu. 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak lige kötü bir başlangıç yapan Somaspor Ziraat Türkiye Kupasında da kendi evinde Çankaya FK'ya 3-1 mağlup olarak kupadan elenmişti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 5. hafta sonunda Somaspor 1 beraberlik, 3 yenilgi ile topladığı 1 puanla 18 takımlı grupta 15. sırada yer alıyor. Somaspor ligin 6. haftasında 28 Eylül Pazar Günü kendi evinde Aliağa FK'yı konuk edecek. - MANİSA