Somaspor, 1461 Trabzon FK'yı Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda sonuncu Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenerek ilk galibiyetini alan 4 puana sahip 15'inci Somaspor yarın evinde 1461 Trabzon FK'yı misafir edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor bu maç öncesi düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken, 1461 Trabzon FK takımı da 6 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor