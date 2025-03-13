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Soma'nın Güreşçileri Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Soma'nın Güreşçileri Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı
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Manisa'nın Soma ilçesinden iki genç güreşçi, Isparta'daki bölge şampiyonasında elde ettikleri başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Manisa'nın Soma ilçesinden iki genç güreşçi katıldığı bölge şampiyonasında ikinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Isparta'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Bölge Şampiyonası'nda, Somalı güreşçi Kamil Eren Turan, 75 kilogram kategorisinde sergilediği üstün performansla ikinci oldu. 21 ilden 197 sporcunun katıldığı müsabakalarda Kamil Eren Turan elde ettiği başarı sonucu 24-26 Mart tarihlerinde Ordu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Soma'yı temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonaya hazırlık sürecinde gösterdiği azim ve kararlılık ile dikkat çeken Kamil Eren Turan, "Çok çalıştım ve bu başarıyı elde etmek için elimden geleni yaptım. Türkiye Şampiyonası'nda Soma'yı en iyi şekilde temsil etmek için daha fazla çalışacağım" dedi.

Antrenörü Semih Yazıcı ise, Kamil'in başarısının önemine değinerek, "Genç yeteneklerimizin böylesine önemli başarılara imza atması beni mutlu ediyor. Kamil, azmi ve mücadele ruhuyla büyük bir başarı elde etti. Onun en iyi şekilde hazırlanması için desteğimizi sürdüreceğiz," açıklamasını yaptı.

Ensar Kaçmaz'dan da ikincilik

Balıkesir'de düzenlenen Okullararası Küçükler Grup Müsabakalarında ise Ensar Kaçmaz, 52 kilogram kategorisinde final mücadelesi vererek ikinci olmayı başardı. 21 ilden 170 sporcunun katıldığı heyecan dolu yarışta, Ensar da Soma'yı gururlandıran bir başka önemli başarıya imza attı.

Antrenör Semih Yazıcı, katıldıkları her kategoriden başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "En başta ahlaklı ve efendi bireyler yetiştirme amacındayım, sonra ise şampiyonlar yetiştirmek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü rehber edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Milli takım hedefi

Semih Yazıcı, Soma'dan milli takıma sporcular gönderebilme potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yeterli desteği görürsek, Soma'dan milli takıma sporcular gönderip bayrağımızı göndere çekeriz. Soma'da bu potansiyel çok fazla," diye ekledi. Bölgedeki genç sporcuların geleceği için umutlu olduklarını belirten Yazıcı, Soma'nın güreş potansiyelinin her geçen gün arttığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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