Solwie Energy Fatih Karagümrük, Süper Lig'e Yükseldi

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Solwie Energy Fatih Karagümrük : Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 120 Emir Tintiş), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 113 Salih Dursun), Doh, Camacho (Dk. 75 Serginho), Johnson (Dk.89 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 89 Ahmet Sivri), Wesley

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 97 Sergen Piçinciol), Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 97 Louzif), Mulumba, Ndongala (Dk. 77 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+2 Kerim Avcı), Messaoudi, Diony (Dk. 77 Paixao)

Goller: Dk. 37 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 46 Wesley, Dk. 91 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 105 Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 18 Messaoudi, Dk. 28 Hakan Bilgiç, Dk. 112 Mulumba, Dk. 115 Louzif (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 87 Göktan Gürpüz, Dk. 105+2 Ahmet Sivri, Dk. 109 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük )

Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

46. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Organize gelişen atakta Talha Ülvan'ın sağdan yerden ortasında Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan'ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

91. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp'ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

105. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunda top, ağlara gitti: 3-1.

Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.