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Solskjaer'den maç öncesi dikkat çeken Trabzonspor yorumu

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor karşılaşması öncesinde konuştu. Siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını belirten Norveçli teknik adam, "Trabzonspor, topa sahip olmayı seven bir takım. Biz, onlara bunu vermek istemiyoruz. Çok iyi hazırlandık. Umarım bunu da sahada göstereceğiz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Trabzonspor maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SAHADA GÖSTERECEĞİZ"

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Norveçli teknik adam, "Sabırsızım. Bilbao maçından sonra neredeyse 3 hafta geçti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bugün de aynısını bekliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Umarım bunu da sahada göstereceğiz" dedi.

"TOPU ONLARA VERMEK İSTEMİYORUZ"

Topu Trabzonspor'dan almak istediklerini söyleyen Solskjaer, "Denge çok önemli. Evimizde oynuyoruz ve önde basmak istiyoruz. Trabzonspor, topa sahip olmayı seven bir takım. Biz, onlara bunu vermek istemiyoruz. İyi, teknik oyunculara sahibiz. Hücum anlamında iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oyunu Trabzonspor'un yarı sahasında oynarsak iyi şeyler yapabileceğimizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER İÇİN AÇIKLAMA

Yeni transferlerin durumu hakkında konuşan Solskjaer, "Amir, ligin ilk yarısında Rizespor'da sürekli oynadı. Keny de Ekvador'da oynadı. Elan biraz daha geç geldi. Adaptasyon önemli. Biraz daha idmanla o adaptasyonu sağlamak istiyoruz" dedi.

Solskjaer'den maç öncesi dikkat çeken Trabzonspor yorumu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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