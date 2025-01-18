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Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer'in kazanacağı ücret belli oldu. Solskjaer, Beşiktaş'ta 1.5 yıllık sözleşmeyle göreve başlayacak ve bu süre zarfında toplamda 3 milyon Euro (110 milyon TL) kazanacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlılardan kazanacağı ücret belli oldu.

SERVET KAZANACAK

NTV Spor'un haberine göre Solskajer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon Euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi.

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Norveçli antrenör, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Bayram:

neresi servet lan bunun. ne olacaktı asgari ücrete mi çalışacaktı

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Adam norveçte hele bu mevsimde ki titreyerek evde oturuyordu birden tepesinde güneş açtı 3 aylık desen ona da gelir ne varki gelişin para gidişin para dünyada başka böyle bir meslek var mı

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Haber YorumlarıMurat Olcer:

bende 3 milionu duysam heycanlanirim

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Haber YorumlarıReşat Taylan:

Sezon sonunu göremezse şaşırmam...

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Haber YorumlarıKmal e:

bjk bedava para dagitmaya aliskindir hic oynamayan tabata ya 8 mil euro odemislerdi del bosque cõp unu saymiyorum bile

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