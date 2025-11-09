Soli 10K Koşusu Mersin'de Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti

MERSİN'de düzenlenen Soli 10K koşusu binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Tarihin, kültürün ve sporun buluştuğu Mezitli Soli Pompeiopolis Antik Kenti sütunlarının eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen yarış dünyanın dört bir yanından gelen sporculara benzersiz bir deneyim sundu. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Hollanda, İran ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen yaklaşık 595 sporcu, Akdeniz sahilinin büyüleyici atmosferinde koştu.

Start ve finiş noktası Soli Pompeiopolis Antik Sütunları olan yarışta sporcular, Soli sahili, Taşkıran mevkii, Viranşehir bölgesi, Mezitli Deresi ve Babil Kavşağı sahil şeritlerinde 10 kilometrelik parkurda mücadele etti. Mezitli'nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında koşan sporcular, Akdeniz'in esintisi eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

595 SPORCU, 3 FARKLI KATEGORİDE YARIŞTI

Soli 10K kapsamında şirket koşusu, çocuk koşusu ve bireysel koşu olmak üzere üç farklı kategoride yarışlar düzenlendi. Kadın ve erkek sporcular farklı yaş gruplarında kıyasıya mücadele etti. Kadınlar 16–29 yaş kategorisinde birinciliği Fatma Arık kazanırken, Habibi Nasrallah ikinci, Emine Sevgin ise üçüncü oldu. Erkekler 16–29 yaş kategorisinde Muhammet Furkan Şanlı birinci, Kerem Yetişir ikinci, Sebahattin Çavga ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 30–39 yaş kategorisinde Adina Vakhidova birinci, Meltem Tugay ikinci, Gözde Mutlu üçüncü oldu. Erkekler 30–39 yaş kategorisinde Mesut Akpınar birinci, Emre Çevik ikinci, Hamdi Bodur üçüncü oldu. Kadınlar 40–49 yaş kategorisinde Julia Belousova birinci, Feride Biliz ikinci, Evgenia Zalevskiaia üçüncü olurken; erkeklerde Necat Çabun birinciliği elde etti, onu Erdoğan Özkan ve Fahrettin Çakay izledi. Kadınlar 50–59 yaş kategorisinde Arife Sevgi Dursun birinci, Aynur Gökelma ikinci, Fadime İlten üçüncü oldu. Erkekler 50–59 yaş kategorisinde Özgün Özel birinci, Cahit Özgen Olgunuz ikinci, Mehmet Özer Kurt üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 60 yaş üstü kategorisinde Çiğdem Besler birinci olurken; erkeklerde Suat Demirci birinciliği, Ali Murtaza Bakırcıoğlu ikinciliği, Halil İbrahim Oğuz ise üçüncülüğü elde etti.