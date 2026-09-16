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Söke 1970'te tur sevinci

Söke 1970'te tur sevinci
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ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup ederek tur atlayan Söke 1970 SK, kupada yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor.

ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup ederek tur atlayan Söke 1970 SK, kupada yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Serkan Baziya, yedikleri gollerden ders çıkaracaklarını belirterek, "Hücumdaki üretkenliğimiz ve kazanma isteğimiz bizim için çok değerliydi. Aynı ligde mücadele ettiğimiz bir rakibe karşı böyle bir sonuç almak, takımımızın özgüveni açısından da önemli. Şimdi kupayı geride bırakıp yeniden lige odaklanacağız. Bizim için asıl hedef bu mücadeleyi ve kazanma karakterini ligde de devam ettirmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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