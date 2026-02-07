Haberler

Sökesporlu Ahmet Taha Kasımpaşa'ya gitti
Söke 1970 Spor Kulübü'nde forma giyen 2005 doğumlu stoper Ahmet Taha Dağbaşı, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kulüp başkanı Mahmut Gözüaçık, transfer sürecinde oyuncunun gelişimine odaklandıklarını ve Kasımpaşa'nın samimi yaklaşımına teşekkür etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor Kulübü'nde forma giyen genç futbolcu Ahmet Taha Dağbaşı, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2005 doğumlu ve 1.97 boyundaki stoper Ahmet Taha Dağbaşı, sahadaki performansıyla dikkat çekerken, kariyerinde önemli bir adım atarak Süper Lig yolculuğuna başladı. Transfer süreci kapsamında Söke 1970 Spor Kulübü Başkanı Mahmut Gözüaçık ve Sportif Direktör Serdar Sabuncu, İstanbul'a giderek sözleşme aşamasında Ahmet Taha Dağbaşı ve ailesinin yanında bulundu. Aynı zamanda Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile de birebir temaslar gerçekleştirdi.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık şu ifadeleri kullandı: "Yetiştirici ve üretici bir kulüp olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ahmet Taha ile yollarımız kesiştikten sonra onun gelişimine odaklandık ve profesyonel liglerde kendisine forma şansı verdik. O da şimdi 3. Lig'den Süper Lig'e uzanan önemli bir kariyer adımı atıyor. Bu kararı alırken her zaman oyuncumuzun gelişiminin en doğru şekilde devam etmesini düşündük. Bu süreçte, başta Sayın Ceyhun Kazancı olmak üzere Kasımpaşa'nın yaklaşımı son derece samimi ve yapıcıydı. Ahmet Taha'ya başarılar diliyor, ilerleyen yıllarda milli formayla da bizi gururlandıracağına yürekten inanıyoruz. Ayrıca oyuncumuzun gelişiminde önemli emeği bulunan Sportif Direktörümüz Serdar Sabuncu'ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
