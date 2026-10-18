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Söke 1970 Spor, Denizli İdman Yurdu ile 3-3 berabere kalarak 7 puana yükseldi

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Söke 1970 Spor ile Denizli İdman Yurdu 3-3 berabere kaldı. Söke 1970 Spor puanını 7'ye yükseltirken Denizli İdman Yurdu 3 puana ulaştı ve iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Söke 1970 Spor ve Denizli İdman Yurdu'nun maçında kazanan çıkmadı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Konuk Denizli İdman Yurdu 3'üncü dakikada Mustafa'nın, 37'nci dakikada İmran'ın golüyle 2-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı. Söke 1970 Spor dakikalar 51'i gösterdiğinde Berhan'ın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. Konuk Denizli ekibi 57'nci dakikada Kemal ile golleri üçledi: 1-3. Söke 1970 Spor, Denizli ekibinin golünden 1 dakika sonra Berhan ile farkı 2'ye indirdi: 2-3. Söke 1970 Spor, maçın 77'nci dakikasında Eren ile skora denge getiren golü kaydetti: 3-3. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmadı, iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Söke 1970 Spor 7 puana yükselirken, Denizli İdman Yurdu 3 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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