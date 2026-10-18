Söke 1970 Spor, Denizli İdman Yurdu ile 3-3 berabere kalarak 7 puana yükseldi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Söke 1970 Spor ve Denizli İdman Yurdu'nun maçında kazanan çıkmadı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Konuk Denizli İdman Yurdu 3'üncü dakikada Mustafa'nın, 37'nci dakikada İmran'ın golüyle 2-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı. Söke 1970 Spor dakikalar 51'i gösterdiğinde Berhan'ın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. Konuk Denizli ekibi 57'nci dakikada Kemal ile golleri üçledi: 1-3. Söke 1970 Spor, Denizli ekibinin golünden 1 dakika sonra Berhan ile farkı 2'ye indirdi: 2-3. Söke 1970 Spor, maçın 77'nci dakikasında Eren ile skora denge getiren golü kaydetti: 3-3. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmadı, iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Söke 1970 Spor 7 puana yükselirken, Denizli İdman Yurdu 3 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı