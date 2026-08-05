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Söke 1970 Spor'dan Yoğun Sezon Hazırlığı: Çift Antrenman ve Milli Oyuncudan Destek

Söke 1970 Spor'dan Yoğun Sezon Hazırlığı: Çift Antrenman ve Milli Oyuncudan Destek
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Söke 1970 Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürken günü çift antrenmanla tamamladı.

Söke 1970 Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürken günü çift antrenmanla tamamladı.

Söke 1970 Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman programıyla tamamladı. Sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ekibin hazırladığı program doğrultusunda genel kuvvet çalışmasının ardından 5'e 2 ve taktiğe yönelik rondo organizasyonları üzerinde çalıştı. Akşam antrenmanında ise çift kale maç yapıldı. Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık ile yöneticilerin de takip ettiği antrenmanı, milli futbolcu Mehmet Sak da tribünden izledi. Antrenman sonunda teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Sak, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletti.

Günün son bölümünde ise Yönetim Kurulu Üyesi Keramettin Temiz tarafından futbolcular ve kulüp personeline baklava ikram edildi. Samimi bir atmosferde tamamlanan antrenmanın ardından Söke 1970 Spor, yeni sezon hazırlıklarını birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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