Söke 1970 SK sahasında güldü: 2-0

Söke 1970 SK, sezonun ikinci haftasında sahasında ağırladığı Gaziemirspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Söke Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Söke temsilcisine 3 puanı getiren goller Berhan Deniz ve Muhammed Temel'den geldi.

Aydın'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Söke 1970 SK, ligin ikinci haftasında kendi sahasında Gaziemirspor ile karşı karşıya geldi. Sezonun ilk haftasının ardından galibiyet hedefiyle sahaya çıkan Söke 1970, mücadeleyi baştan sona kontrolünde tutarak sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Karşılaşmaya Halil Yiğit Yılmaz, Selim Emre Ön, Yiğithan Turhan, Deniz Solmaz, Çınar Çağda Sesli, Görkem Özalper, Cengizhan Şen, Berhan Deniz ve Eren Çakır'dan oluşan kadroyla çıkan Söke 1970 SK, özellikle hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

İlk yarıda rakip kalede gol arayan Söke 1970, aradığı golü Berhan Deniz ile buldu. Golün ardından oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, Gaziemirspor'un beraberlik arayışlarına izin vermedi. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Söke 1970 SK, Muhammed Temel'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. 2-0'ın ardından oyunun kontrolünü elinde tutan Söke temsilcisi, kalan bölümde bulduğu birçok net fırsatı değerlendiremese de karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.

Profesyonel ligde ilk sezonunu yaşayan Gaziemirspor ise Söke deplasmanında hem sezonun ilk golünü hem de ilk galibiyetini aradı. Ancak konuk ekip, Söke 1970 savunması karşısında aradığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Öte yandan karşılaşmaya Söke taraftarlarının ilgisinin beklenen seviyenin altında olması dikkat çekti. Bu sonuçla birlikte Söke 1970 SK, sezonun ikinci haftasını 3 puanla tamamlayarak ligde yoluna moralli bir şekilde devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı