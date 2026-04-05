Söke'de gol sesi çıkmadı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Söke 1970 SK ile Tire 2021 FK, yenilenen Söke İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Aylar sonra taraftarıyla buluşan Söke temsilcisi, mücadelede gol bulamayınca sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma temposu zaman zaman yükselse de ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. Mücadelenin sertliğinin arttığı dakikalarda 41'inci dakikada Ümit Kurt sarı kart gören ilk isim oldu. İkinci yarıyla birlikte teknik ekipler hamlelerini peş peşe yaptı. 46'ncı dakikada Serkan Yeşilyurt oyuna dahil olurken, ilerleyen dakikalarda iki takım da oyuna taze kan getirdi. 56'ncı dakikada Berhan Deniz, 65'inci dakikada ise Asrın Cengiz ve Anıl Taşdemir değişiklikleriyle Söke 1970 SK hücum gücünü artırmaya çalıştı. Maçın kırılma anı 76'ncı dakikada yaşandı. Söke 1970 SK penaltı kazandı. Topun başına geçen Anıl Taşdemir, bu kritik fırsatı değerlendiremedi. Kalan bölümde Tire 2021 FK da oyuncu değişiklikleriyle oyuna denge getirdi. 77 ve 78'inci dakikalarda yapılan hamlelerle tempo yeniden yükselse de iki ekip de aradığı golü bulamadı. Mücadelenin son anlarında 90'ıncı dakikada M. Kaya sarı kart görürken, uzatma dakikalarında da skor değişmedi.

Bu sonuçla Söke 1970 SK puanını 32'ye çıkarırken, Tire 2021 FK 36 puana ulaştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı