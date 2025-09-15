Söke 1970 SK, Deprem Üzerine İkinci Beraberliği Aldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Alanya 1221 deplasmanından golsüz eşitlikle dönerek 2 haftada ikinci beraberliğini alan Söke 1970 SK'da teknik direktör Anıl Can, gol atmanın dışında futbolun birçok güzelliğini sahaya yansıttıklarını söyledi. Anıl Can, "Topa sahip olduk, oyunu rakip yarı sahaya yıktık ve maçı büyük ölçüde domine ettik. 17 şut attık, bir topumuz direkten döndü. Bu yüzden deplasmanda olmamıza rağmen sadece bir puanla dönmek bizi üzdü. İlk haftaya göre nasıl daha iyi bir görüntü verdiysek, genç bir takım olarak bu maçtan da derslerimizi çıkarıp her geçen hafta daha iyi olacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor